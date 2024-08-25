В США предупредили Маска после ареста Дурова во Франции

Социальная сеть X может столкнуться с такими же проблемами, как Telegram и его основатель Павел Дуров, который был задержан во Франции. Такое мнение на своей странице в X выразил бывший участник предвыборной гонки в США республиканец Вивек Рамасвами.

«Сегодня Telegram. Завтра будет X», — написал он.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее юрист счел, что дело Дурова может стать прецедентным.