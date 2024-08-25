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В Конгрессе США прокомментировали арест Дурова

Конгрессмен Тейлор-Грин заявила о нападках на свободу слова после ареста Дурова

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John Bazemore/AP

Член Палаты представителей Конгресса США от республиканской партии штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин прокомментировала задержание во Франции Павла Дурова, сооснователя мессенджера Telegram, назвав это акцией, угрожающей свободе слова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Свобода слова подвергается нападкам по всему миру. Почему взгляды и высказывания людей представляют такую угрозу?» - отметила Законодатель.

Тейлор-Грин также подчеркнула, что «необходимо храбро урегулировать разногласия в публичном пространстве».

До этого учредитель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что задержание Дурова является посягательством на свободу слова со стороны французских властей.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал, что задержание Дурова показывает, что в Европе не соблюдается свобода слова.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее Shaman обратился к Павлу Дурову после его задержания во Франции.

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Арест Павла Дурова во Франции
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