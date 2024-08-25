Эксперт рассказал о роли Telegram среди мессенджеров

В мире нет достойных альтернатив Telegram. Об этом заявил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, передает РИА Новости.

«Особо альтернатив нет», — ответил он на вопрос об альтернативах площадке в связи с новыми рисками.

По словам Кускова, пользователи имеют и используют только три мессенджера: WhatsApp, Telegram, у некоторых Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) или Viber.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.