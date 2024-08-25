В Совфеде высказались о задержании Павла Дурова

Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова показывает, что в Европе не соблюдается свобода слова. С таким заявлением выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью RT.

«Это еще раз подтверждает, что в Европе не соблюдаются такие основополагающие принципы, как свобода слова, особенно в отношении Павла Дурова, который является владельцем огромных средств массовой информации», — отметил Цеков.

По словам парламентария, в Европе также не соблюдается и свобода передвижения.

Цеков подчеркнул, что через Францию, как и другие страны Европы, лучше не передвигаться, потому что есть опасность ареста, особенно если лиц российского происхождения.

24 августа стало известно об аресте во Франции основателя социальной сети Telegram Павла Дурова. Бизнесмен был задержан около 20 часов (21:00 мск), когда он выходил со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. По их информации, на протяжении многих лет мессенджер был платформой номер один для организованной преступности. Теперь Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее Путин отказался встречаться с Дуровым в Баку.