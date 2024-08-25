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В Крыму авиация МЧС сбила пожар у подножия горы Агармыш

МЧС: верховой пожар у подножия горы Агармыш в Крыму сбила авиация ведомства

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Авиация МЧС России успешно сбила верховой пожар в Крыму у подножья горы Агармыш. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Крым.

В сообщении отмечается, что пожар захватил 4 га лесной подстилки и перешел в верховой пожар. Вертолетом Ми-8 МЧС было сброшено около 50 тонн воды.

По данным ведомства воду забирали из Старокрымского водохранилища.

Начальник главного управления МЧС России по региону Аркадий Ожигин отметил, что существовала угроза перехода пожара на ближайший населенный пункт, но в настоящее время угроза ликвидирована.

На месте пожара работают 141 специалист и 31 единица техники.

24 августа сотрудники МЧС России локализовали крупный лесной пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкессии. В министерстве добавили, что за время ликвидации возгорания вертолет Ка-32 сбросил в общей сложности 195 тонн воды. До этого в МЧС сообщили, что спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в курортном поселке Домбай.

Ранее на юге Москвы загорелся многоэтажный дом.

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