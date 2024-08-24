В Москве автомобиль врезался в ресторан

В Москве на 1-й Тверской-Ямской улице автомобиль врезался в ресторан Krombacher BeerKitchen. По информации руководства заведения, пострадавших нет, пишет РИА Новости.

«Пострадала только веранда. Несколько столов повреждены, но все живы, даже у водителя нет никаких травм», — сообщили в ресторане.

Инцидент произошел около 22:00. Ресторан продолжает работать в обычном режиме.

До этого в городе Прокопьевск Кемеровской области горящий автомобиль без водителя врезался в стену магазина. Машина ВАЗ 2199 находилась на парковке, когда загорелась по неизвестным причинам и покатилась в сторону продуктового магазина на улице Оренбургская, 3. Приехавшие на место инцидента сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

В июле в Москве из-за китайский зарядки загорелся автомобиль Omoda C5, припаркованный во дворе жилого дома на улице Героев Панфиловцев. В специальном разъеме в авто находился китайский провод Type-C, который внезапно загорелся, после чего огонь перекинулся на панель салона.

Ранее на МКАД КамАЗ на полном ходу врезался в пробку.