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Маск заявил, что у его друга хотели забрать ребенка за отказ сменить пол

Маск: власти Калифорнии хотели забрать ребенка у родителей за отказ сменить пол

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Kirsty Wigglesworth/AP

Американский миллиардер Илон Маск рассказал на своей странице принадлежащей ему социальной сети X, что власти штата Калифорния хотели забрать дочь у его друга из-за того, что родители отказывали ей в операции по смене пола.

«Ранее в этом году у моего друга в Калифорнии чуть не забрали маленькую дочь», — написал Маск.

По его словам, его друг хотел, чтобы его дочь подождала несколько лет, прежде чем совершить смену пола.

Он отметил, что в дом к его другу пришли сотрудники правоохранительных органов, которые намеревались отнять ребенка у родителей, родителям удалось отстоять свои позиции и полицейские ушли.

«В тот же день он покинул Калифорнию со своей семьей», — рассказал Маск.

До этого Маск рассказал, что его обманным путем заставили подписать документ о назначении его сыну Ксавьеру блокаторов полового созревания. По словам Маска, люди, которые поддерживают и пропагандируют идеологию смены пола среди несовершеннолетних, являются преступниками, которые должны сидеть в тюрьме.

Маск не первый раз высказывается против идеологии смены пола подростками. Например, недавно он поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг, которая выступает против использования блокаторов полового созревания у детей, отметив, что многие подростки переживают кризис идентичности во время пубертатного периода.

Ранее Маск рассказал, когда Tesla займется производством человекоподобных роботов.

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