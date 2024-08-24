Американский журналист незаконно побывал в Курской области

Журналист американского издания Daily Beast Том Матч опубликовал в своем издании материал о поездке на территории Курской области.

По словам корреспондента, он посетил Суджу в сопровождении украинских военных. Кроме этого, автор материала отметил, что менее двух месяцев назад ему запретили въезд в Россию.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы России дадут ответ на незаконное проникновение западных журналистов в Курскую область. По ее словам, в нарушении закона были замечены репортеры из Испании, Франции, Бельгии, а также Италии и США.

22 августа ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы в отношении корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и двух украинских журналисток, которые снимали материалы в Курской области.

Ранее в МИД РФ посоветовали каналу CNN не «качать права» в Курской области.