При несчастном случае у берегов Турции погибли двое россиян

Двое граждан России, членов экипажа сухогруза Navis 2 погибли из-за несчастного случая у берегов Турции на западе страны. Об этом сообщает газета Sabah.

«46-летний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов погибли предположительно от отравления газом в трюме сухогруза Navis 2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно стояла на якоре у города Бандырма провинции Балыкесир. Представитель компании — оператора судна заявил, что двое мужчин упали в люк. После экспертизы тела погибших должны отправить в Россию.

До этого сообщалось, что рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, включая россиян, на борту потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Корабль, который ходил под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, подал сигнал бедствия 22 июля и вскоре затонул. Спасатели нашли 14 выживших на спасательных шлюпках у побережья островов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские моряки спасли унесенного в океан немецкого рыбака у берегов Норвегии.