Власти Коренево рассказали о ходе эвакуации

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева рассказала РИА Новости, что в основном поселке районного центра остается около 50 человек.

«В основном в поселке, наверное, человек 50», — сообщила она.

Глава района добавила, что в те или иные точки района каждый день приезжают машины для эвакуации. При этом часть людей категорически отказываются уезжать, боятся бросить дома и хозяйство. Таких граждан волонтеры обеспечивают гуманитарной помощью.

Дегтярева отметила, что в районе есть проблемы с инфраструктурой, в некоторых населенных пунктах нарушена подача электричества, водоснабжения и газоснабжения. Профильные службы занимаются устранением неполадок, но есть места, где это невозможно сделать из-за обстрелов.

24 августа замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров сообщил, что за сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали более 3,2 тыс. человек.

22 августа Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии отразили атаки группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня, Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное.

Ранее военкор сообщил о трех горячих точках в Курской области.