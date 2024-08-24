В Московском зоопарке поздравили панду Катюшу с днем рождения

Сотрудники Московского зоопарка поздравили панду Катюшу с днем рождения, подарив ей праздничный торт из бамбука. Об этом сообщает РИА Новости.

Торт украсили листьями и морковью. На его вершине сотрудники зоосада установили большую единицу, символизирующую возраст панды.

Помимо этого, в вольере Катюши соорудили телевизор, который также выполнили из бамбука. В нем нарисованная панда «ведет» выпуск новостей. Рядом сотрудники Московского зоопарка расположили поздравительную открытку, сделанную из входящих в рацион животного продуктов.

24 августа 2023 года у самца Жуи и самки Диндин из Московского зоопарка появилось потомство. Катюша стала первым в истории детенышем панды, родившимся в России. Ее родители несколько лет назад прилетели из Китая: их передали зоопарку в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

В конце июля 2024 года начальник отдела фауны Китая Московского зоопарка Ирина Овчинникова рассказала, что у панды Катюши все хорошо, она растет и становится более активной. По ее словам, показатели роста у животного в норме, она продолжает набирать массу.

Ранее в Московском зоопарке показали новое видео с Катюшей и Дин Дин.