В Красноярске чиновник попался на распространении наркотиков

В Красноярском крае ведущего специалиста Службы по государственной охране объектов культурного наследия поймали на распространении наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

По данным канала, 25-летний госслужащий решил подзаработать, распространяя закладки с наркотическими веществами.

«Во время задания мужчину заметили полицейские во дворе в Железнодорожном районе Красноярска», — сообщают журналисты.

При обыске у мужчины нашли больше сотни свертков с различными видами наркотиков, а также фотографии мест, где находились тайники.

Возбуждено уголовное дело, чиновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

В августе в Удмуртии регионального депутата от партии «Единая Россия» Вячеслава Девятова на два месяца отправили под домашний арест по обвинению в незаконном обороте наркотических средств.

Ранее певец Шаляпин предложил проверять депутатов на трезвость вместе с артистами.