Вучич высказался о хранении французских радиоактивных отходов в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич опроверг заявления политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, политические оппоненты «постоянно вбрасывают» в общественное поле безосновательные подозрения и обвинения.

«Заявленное сотрудничество с французской энергетической компанией EDF, анонсированные проекты по обеспечению электроэнергии при помощи атомной энергетики, означают ли они, что Франция должна будет разместить (в Сербии — прим. ред.) ядерные отходы? Это настолько глупо и бессмысленно, что у меня нет слов», — заявил Вучич.

В апреле сербский лидер сообщал, что руководство Сербии начало стратегические разговоры с госкомпанией EDF, которая является крупнейшим оператором АЭС по вопросу атомной энергии. В том месяце сербская делегация подписала с французской энергетической госкомпанией меморандум о взаимопонимании и установлении рамок. Документ был заключен для «долгосрочного диалога в области энергетики».

До этого сообщалось, что власти Сербии уверены, что страны Запада поддерживают протесты населения против добычи лития. Вучич также заявлял, что ведется подготовка государственного переворота.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.