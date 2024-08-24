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МВД объявило в розыск главу Transparency Russia Шуманова

МВД объявило в розыск главу Transparency Russia Шуманова по уголовной статье

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Depositphotos

Генеральный директор организации Transparency Russia (признана в РФ иноагентом) Илья Шуманов (признан в РФ иностранным агентом) разыскивается в России по уголовной статье. Такая информация следует из базы розыска МВД России.

«Шуманов Илья Вячеславович. 21.06.1981. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке разыскиваемого.

Однако по какой именно статье разыскивается гендиректор Transparency Russia (признана в РФ иноагентом), в базе не говорится.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что вероятная причина, по которой Шуманова могут разыскивать, связана с возбуждением в отношении него уголовного дела по факту уклонения от выполнения обязанностей иноагента.

Министерство юстиции РФ приняло решение о внесении Шуманова в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагентов 21 октября 2022 года.

При этом в июле прошлого года московский суд оштрафовал гендиректора Transparency Russia на 100 тысяч рублей. Причиной тому стало отсутствие маркировки иностранного агента в материалах, которые Шуманов опубликовал в интернете.

В свою очередь МВД России объявило в розыск российского журналиста и блогера Карена Шаиняна. Его разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно не сообщалось.

Ранее разыскиваемый в РФ Mellstroy рассказал, зачем возвращался в страну.

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