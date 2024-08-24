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Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске на вторые сутки стал меньше

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась до 700 кв. м.

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Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске на вторые сутки сократилась до 700 кв. метров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Он пояснил, что пожарные ликвидировали возгорание всю ночь. По его словам, пожарные тушат два очага площадью в 200 кв. м и 500 кв. м. В ликвидации участвуют два пожарных расчета, три самосвала, две водовозки, бульдозер и экскаватор.

Накануне в МЧС сообщали, что пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализовали на площади 1,6 тыс. кв. метров. По словам Кравченко, максимальная площадь возгорания составляла 2 тыс. кв. м. На место направили оперативные службы в составе 20 человек и восьми единиц техники. Прием мусора на полигоне временно останавливали.

На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Власти ищут альтернативное решение, добавил Кравченко.

Ранее ВСУ вновь атаковали горящую несколько дней нефтебазу в Ростовской области.

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