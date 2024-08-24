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Россия объявила в розыск убившего россиянку американца Чопеласа

МВД объявило в розыск гражданина США Чопеласа, убившего подругу в Подмосковье

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск гражданина США Джарида Александра Чопеласа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных ведомства.

Чопелас — гражданин США, 1992 года рождения. Он работал в России в сфере, связанной с IT, был зарегистрирован в Новосибирске. Мужчину объявили в розыск после обнаружения в подмосковном Одинцово тела его подруги россиянки.

Американца задержали в Турции.

23 августа представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что днем ранее на лестничной клетке 11-го этажа в жилом доме в Одинцово было найдено тело 30-летней девушки со множественными колото-резаными ранами.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи установили, что к преступлению причастен сожитель жертвы, который успел выехать за территорию России, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

По данным SHOT, к убийству женщины привела ссора. Мужчина нанес ей восемь ножевых ранений в область груди и рук. Крики услышали соседи и вызвали охрану, пострадавшая скончалась до прибытия помощи, злоумышленник с ножом успел скрыться.

Ранее участник СВО зарезал бывшую жену и ранил ее нового мужа.

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