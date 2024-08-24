Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта причина задержки рейсов в Ижевске

«Ижавиа»: туман в аэропорту Ижевска вызвал задержки рейсов

close
100%
Depositphotos

График выполнения рейсов нарушился из-за тумана в аэропорту Ижевска в субботу, сообщил гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью и утром в аэропорту Ижевска был туман (видимость 400м при необходимых 1200м), существенно нарушился график выполнения рейсов», — сообщил он.

Синельников уточнил, что рейс из Сочи был вынужден уйти на аэродром в Уфу, рейс из Санкт-Петербурга задержался на пять с половиной часов.

По словам гендиректора авиакомпании, для сокращения задержек рейсы до Москвы будут выполняться на самолетах Як-42. Синельников добавил, что нормализация графика выполнения рейсов — к вечернему рейсу в столицу.

До этого сообщалось, что туристы из России не могли вылететь в Москву из египетской Хургады более 10 часов. Причиной задержки рейса стала техническая неисправность.

Ранее самолет из Египта экстренно сел в Сочи из-за больного пассажира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами