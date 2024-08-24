Раскрыта причина задержки рейсов в Ижевске

График выполнения рейсов нарушился из-за тумана в аэропорту Ижевска в субботу, сообщил гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью и утром в аэропорту Ижевска был туман (видимость 400м при необходимых 1200м), существенно нарушился график выполнения рейсов», — сообщил он.

Синельников уточнил, что рейс из Сочи был вынужден уйти на аэродром в Уфу, рейс из Санкт-Петербурга задержался на пять с половиной часов.

По словам гендиректора авиакомпании, для сокращения задержек рейсы до Москвы будут выполняться на самолетах Як-42. Синельников добавил, что нормализация графика выполнения рейсов — к вечернему рейсу в столицу.

До этого сообщалось, что туристы из России не могли вылететь в Москву из египетской Хургады более 10 часов. Причиной задержки рейса стала техническая неисправность.

Ранее самолет из Египта экстренно сел в Сочи из-за больного пассажира.