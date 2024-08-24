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Следствие провело очную ставку с обвиняемыми в покушении на Симоньян

РИА: следствие провело очную ставку с обвиняемым по делу о покушении на Симоньян

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следствие провело очную ставку с обвиняемыми по делу о подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщает РИА Новости.

Также агентство подчеркнуло, что подсудимые готовили покушение на Ксению Собчак.

В середине июля 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушения на Симоньян и Ксению Собчак, которые якобы готовили украинские спецслужбы. Силовики задержали членов «Параграфа-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают журналисты. Часть подозреваемых задержали в Москве, остальных — в Рязанской области. Некоторым из задержанных еще не исполнилось 18 лет.

В начале августа того же года появилась информация, что среди фигурантов дела была 16-летняя школьница.

В июле 2024 года восьмиклассник, студент и монтажник стали новыми фигурантами дела о покушении на журналисток. Как сообщил источник «Осторожно, новости», в СК связали задержание троих человек с деятельностью неонацистской группировки «Параграф-88». Сотрудники правоохранительных органов задержали их еще в мае, тогда подозреваемым вменяли лишь хулиганство.

Ранее в офисе Зеленского прокомментировали сообщения о покушении на Симоньян и Собчак.

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