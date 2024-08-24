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В Турции сообщили о решении проблем из-за санкций у российских туристов

TÜRSAB: Турция решила вызванные санкциями проблемы у туристов из России

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Depositphotos

Турция быстро справилась с проблемами, возникшими у туристов из России из-за западных санкций. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.

По его словам, в первый год из-за антироссийских санкций Запада в Турции у россиян возникли некоторые проблемы с оплатой, но вскоре они были преодолены.

Баглыкая отметил, что Россия является одним из самых важных рынков для туристической отрасли Турции, страна в свою очередь продолжает пользоваться популярностью у россиян.

13 августа зампред турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу заявлял, что российские туристы продолжают приезжать в Турцию, несмотря на санкционное давление США. По его словам, проблемой являются только высокие цены, которые вызваны жесткой монетарной политикой турецкого правительства.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявлял, что Турция является лидером среди зарубежных направлений для отдыха россиян, этим летом там отдохнут порядка 7 млн жителей страны.

Ранее стало известно, почему в Турции отдыхать выгоднее, чем в России.

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