В Находке семилетний ребенок проломил череп, выпав из окна

В Находке семилетний мальчик получил тяжелые травмы при падении из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает kp.ru.

Пострадавший был доставлен в Находкинскую городскую больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у мальчика перелом костей черепа и ребер, множественные ушибы мозга и легких. Ребенка экстренно прооперировали, за его состоянием наблюдают реаниматологи.

По предварительной информации, мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге ребенок-инвалид остался без присмотра и выпал из окна. Мальчик с аутизмом и задержкой психоречевого развития находился в квартире, где проживает с матерью и бабушкой, находясь под присмотром последней. Оставшись без внимания на некоторое время, он залез на подоконник и выпал из окна пятого этажа. Его нашли под окнами многоэтажки, бригада скорой помощи забрала его в медицинское учреждение. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и состояние шока.

Ранее в Москве трехлетний ребенок выжил после падения из окна.