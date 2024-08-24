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Из-за вынужденной посадки Ан-2 в Якутии начали проверку

Прокуратура организовала проверку после вынужденной посадки Ан-2 в Якутии

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки самолета Ан-2 в пяти километрах от поселка Солнечного Усть-Майского района республики Саха (Якутия). Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, утром 24 августа самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в 5 км от пос. Солнечный Усть-Майского района республики Саха (Якутия).

Отмечается, что на борту находились 11 человек, в том числе восемь пассажиров. Пострадавших нет.

В пресс-службе главного управления МЧС России по региону сообщили, что предварительной причиной посадки стал отказ двигателя.

21 августа самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Минеральных Вод в Надым, был вынужден сделать экстренную посадку в Тюмени. Причиной посадки указана техническая проблема, а именно работа системы кондиционирования воздуха (СКВ).

Незадолго до того самолет CRJ-100, летевший из Тамбова, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково в Петербурге из-за задымления в багажном отсеке.

Ранее самолет совершил аварийную посадку из-за поссорившихся на борту супругов.

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