Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он призвал жителей сохранять спокойствие, заверив о готовности средств противовоздушной обороны (ПВО).
Ночью 22 августа Гусев заявил, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью.
В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины выпустили по Воронежской области более 35 беспилотников. Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали угрозу. По словам Гусева, обошлось без пострадавших, но были повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства.
Ночью 7 августа один из беспилотников повредил фасад жилого дома в Воронеже, один человек пострадал от обломков.
Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.