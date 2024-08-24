Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, заверив о готовности средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ночью 22 августа Гусев заявил, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью.

В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины выпустили по Воронежской области более 35 беспилотников. Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали угрозу. По словам Гусева, обошлось без пострадавших, но были повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства.

Ночью 7 августа один из беспилотников повредил фасад жилого дома в Воронеже, один человек пострадал от обломков.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.