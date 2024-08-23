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В ВОЗ назвали необходимую сумму для борьбы с распространением оспы обезьян

Глава ВОЗ Гебрейесус: на борьбу с оспой обезьян требуется $135 млн за полгода

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Shutterstock

На борьбу с оспой обезьян (mpox) необходимо выделить $135 млн в течение полугода. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.

Он призвал принять комплексные меры для противодействия распространению оспы обезьян.

«Чтобы профинансировать эту работу и как можно быстрее остановить вспышку... Стратегический план обеспечения готовности и реагирования потребует примерно $135 млн в течение следующих шести месяцев для острой фазы вспышки», — сказал глава ВОЗ, выступая в Женеве на брифинге для дипломатических миссий.

При этом Гебрейесус допустил, что эта «сумма, вероятно, увеличится».

По его словам, в начале следующей недели ВОЗ опубликует призыв к мировому сообществу о выделении средств для борьбы с mpox.

Гебрейесус сообщил, что в этом году ВОЗ уже выделила на эти цели около $1,5 млн из своего резервного фонда для ЧС и продолжит направлять свои средства, пока не получит «финансирование от доноров».

Глава ВОЗ напомнил, что с 2022 года, когда началась глобальная вспышка mpox, более 100 тысяч человек во всем мире заразились оспой обезьян, и эта цифра продолжает расти.

До этого в ВОЗ заявили, что оспа обезьян не станет новым коронавирусом и не потребует карантина. Также нет необходимости в массовой вакцинации.

Ранее врач оценила, насколько оспа обезьян опасна для людей.

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