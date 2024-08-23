Стало известно количество жертв при захвате террористами ИК-19 в Волгоградской области

Во время захвата заложников в ИК-19 в Волгоградской области погибли восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, террористы устроили расправу над четырьмя заключенными. После штурма колонии их обнаружили со связанными руками. Также они убили трех сотрудников исправительной колонии — начальника воспитательного отдела, начальника отдела охраны и замначальника по безопасности и оперативной работе.

Отмечается, что четвертый погибший сотрудник ФСИН получил ряд ножевых ранений, закрытую черепно-мозговую травму и позднее скончался в медучреждении.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал оказать поддержку потерявшим кормильцев во время бунта в ИК-19 семьям сотрудников регионального управления ФСИН.