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Покинувших Беловский район жителей призвали не возвращаться до стабилизации обстановки

Глава Беловского района Волобуев: прошу не возвращаться до стабилизации ситуации

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РИА Новости

Покинувших свои дома жителей Беловского района Курской области попросили пока не возвращаться. Об этом глава района Николай Волобуев написал в своем Telegram-канале.

Он счел последние две недели «крайне непростыми» для всех жителей приграничных территорий. Волобуев посоветовал жителям пока не возвращаться обратно.

«Несмотря на относительное спокойствие в центре <…>, окраины все еще остаются под обстрелами», — подчеркнул глава района.

Он отметил, что в случае экстренной эвакуации можно «не успеть всем выехать». Волобуев призвал людей подождать снятия режима чрезвычайной ситуации. Волобуев обратил внимание, что добровольное отселение в другие районы и регионы «по-прежнему продолжается».

В середине августа для тех, кто уехал, глава Беловского района Курской области уже призывал «пока не возвращаться».

До этого власти Курской области рассказали об обстановке в Глушковском районе.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

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