Во ФСИН опровергли сообщения о полном захвате волгоградской ИК

ФСИН России опровергла информацию, которую опубликовали ряд СМИ, о том, что ИК-19 в Волгоградской области была полностью захвачена заключенными. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-бюро ведомства.

«Данная информация не соответствует действительности», — заявили в силовом ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что преступники захватили заложников и заняли лишь одно отдельное помещение на территории колонии.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, сообщил ФСИН. Спасти жизни этих работников не удалось.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

Ранее на видео попала военная техника для штурма колонии под Волгоградом.