В Пролетарске жилые дома загорелись из-за сухой травы

В Пролетарске в Ростовской области огонь с горящей сухой травы и камыша перешел на жилые дома. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«В Пролетарске горит сухая растительность. Огонь перешел на жилые строения», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что на месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники.

Telegram-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей, пишет, что горит целая улица Чапаева с жилыми домами. Часть местных жителей утверждает, что огонь с пожара на НПЗ перекинулся на траву, согласно другой версии, сухую растительность подожгли неизвестные.

В ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов на Ростовскую область. Позднее стало известно, что обломки беспилотников упали на территорию промышленных складов в Пролетарске. В результате загорелось дизельное топливо.

20 августа глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что на нефтебазе в Пролетарске загорелись около 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. Площадь огня составила 10 тысяч квадратных метров.

Из-за взрывов на нефтебазе жители Пролетарска оставляют дома и уезжают на дачи.

Ранее в администрации Пролетарска отвергли необходимость эвакуации населения.