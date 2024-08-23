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Три организации исключены из реестра иноагентов

Минюст исключил три организации из реестра иноагентов

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции РФ исключило из реестра иноагентов три организации. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Речь идет об ООО «Тайга инфо», НКО из Калининграда «Экозащита!-Женсовет» и АНО «Англо-американская школа Москвы» (AAS). Причины исключения организаций из реестра не уточняются. Все эти организации ранее были ликвидированы.

В марте Минюст РФ исключил из списка иноагентов блогера Николая Соболева. Также из списка был исключен бывший главред «Орловских новостей» Денис Константинов.

Позже Соболев сообщил, что стал получать рекламные контракты после снятия статуса иноагента.

В конце мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил просьбу комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) о его исключении из реестра иноагентов.

Ранее Минюст признал иноагентами Telegram-каналы «BRIEF» (признан в РФ иностранным агентом) и «Незыгарь» (признан в РФ иностранным агентом).

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