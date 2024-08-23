Глава Суровикинского района сделал заявление после ликвидации террористов в ИК-19

Правоохранители восстановили правопорядок в колонии ИК-19, где был захват заложников, и выполнят следственные мероприятия. Об этом заявил глава Суровикинского района Роман Силва в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что жизни и здоровью жителей города Суровикино и Суровикинского района ничего не угрожает. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

До этого сообщалось, что среди сотрудников ФСИН, которые принимали участие в освобождении заложников в ИК-19 Волгоградской области, пострадавших нет.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, сообщил ФСИН. Спасти жизни этих работников не удалось.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пытавшийся помочь силовикам заключенный пострадал при захвате ИК-19.