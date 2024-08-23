В Курской области объявили ракетную опасность в седьмой раз за день

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что на всей территории региона объявлена ракетная опасность. Угроза ракетного обстрела объявлена в седьмой раз за пятницу.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в сообщении, опубликованном в 19:18 мск. В 19:21 опасность отменили.

Местных жителей призывали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Предыдущая ракетная опасность объявлялась в 18:41 мск, ее отменили через семь минут.

23 августа Минобороны сообщало, что российские средства ПВО ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины над территорией Курской области.

Также министерство обороны РФ сообщило, что группировка «Север» Вооруженных сил России пресекла попытки подхода резервов украинской армии в Курской области в течение последней недели. До этого в военном ведомстве сообщили, что ВС РФ обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе населенного пункта Камышевка Курской области.

Ранее в МИД РФ посоветовали каналу CNN не «качать права» в Курской области.