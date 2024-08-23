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Клиентка заставила персонал бутика пересчитывать $84000 наличными из-за плохого сервиса

В Китае женщина отомстила консультантам Louis Vuitton за плохой сервис

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Pexels

В Китае женщина отомстила сотрудникам бутика Louis Vuitton из-за того, что ее плохо обслужили. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам самой женщины, она пришла в точку и хотела что-то купить, но в какой-то момент попросила воды, и работники проигнорировали ее просьбу. Помимо этого, она хотела увидеть новую коллекцию, но ей показывали одежду из старой.

Во время посещения сотрудники закатывали глаза, когда она просила подать ей одежду нужного размера. После визита китаянка обратилась к бренду, но там ее тоже проигнорировали.

Спустя два месяца недовольная женщина вместе с помощником и подругой пришла в этот же магазин и купила вещи, но деньги за них она отдала наличными.

В результате работники потратили два часа на то, чтобы пересчитать $84 тысячи (более семи миллионов рублей). Когда консультанты закончили, женщина заявила, что не будет покупать вещи, забрала деньги и ушла.

По данным источника, продавцы в бутиках брендов нередко ведут себя пренебрежительно по отношению к клиентам.

Ранее в Париже неизвестный ранил ножом полицейского у бутика Louis Vuitton.

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