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США может списать военные корабли из-за нехватки персонала

Американские ВМС могут снять с эксплуатации 17 кораблей из-за нехватки персонала

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US Navy

Военно-морские силы Соединенных Штатов могут снять с эксплуатации 17 кораблей из-за нехватки квалифицированного персонала для управления судами. Об этом сообщает военно-морское издание USNI News со ссылкой на источники.

«Командование морских перевозок (КМП) разработало план по снятию экипажей с 17 вспомогательных кораблей ВМС из-за нехватки квалифицированных моряков для управления судами по всему флоту», — говорится в материале.

Отмечается, что попавшие под списание суда войдут в период «расширенного технического обслуживания», а их персонал будет переведен на другие корабли флота.

В июне стало известно, что отряд кораблей Северного флота России завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США серьезно относятся к событиям на Кубе.

Ранее в США обеспокоились возможностями российских подлодок.

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