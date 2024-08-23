Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве отец и сын приставали к 15-летней родственнице

В Москве отца и сына подозревают в том, что они домогались подростка

close
100%
Shutterstock/271 EAK MOTO

В Москве двоих человек подозревают в домогательствах в отношении одного из членов семьи. Об этом сообщает Mk.ru.

По данным источника, девушку и еще четверых детей 55-летний мужчина с женой взяли под опеку в 2021 году. Биологические родители употребляли наркотики, поэтому младших членов семьи передали другим людям.

В какой-то момент приемная мать стала замечать изменения в поведении 15-летней дочери, которая изменила стиль одежды и иногда не подпускала к себе мужчин, но на вопросы родительницы не отвечала.

Позже школьница рассказала подруге о том, что, когда мать уходила на вечернюю смену, глава семьи закрывался с ней в комнате и приставал. При этом он угрожал лишить ее крова в случае, если школьница что-то расскажет.

Подруга обратилась в полицию, после чего мужчину задержали, в отношении россиянина возбудили уголовное дело. Во время следствия выяснилось, что 18-летний старший брат также домогался девушку, закрываясь с ней в комнате. Спустя некоторое время, он изнасиловал сестру.

Молодого человека задержали. В отношении подростка возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся следственные мероприятия.

Ранее петербуржец преследовал 15-летнюю девочку и пристал к ней в подъезде ее дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами