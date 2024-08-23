В Москве отец и сын приставали к 15-летней родственнице

В Москве двоих человек подозревают в домогательствах в отношении одного из членов семьи. Об этом сообщает Mk.ru.

По данным источника, девушку и еще четверых детей 55-летний мужчина с женой взяли под опеку в 2021 году. Биологические родители употребляли наркотики, поэтому младших членов семьи передали другим людям.

В какой-то момент приемная мать стала замечать изменения в поведении 15-летней дочери, которая изменила стиль одежды и иногда не подпускала к себе мужчин, но на вопросы родительницы не отвечала.

Позже школьница рассказала подруге о том, что, когда мать уходила на вечернюю смену, глава семьи закрывался с ней в комнате и приставал. При этом он угрожал лишить ее крова в случае, если школьница что-то расскажет.

Подруга обратилась в полицию, после чего мужчину задержали, в отношении россиянина возбудили уголовное дело. Во время следствия выяснилось, что 18-летний старший брат также домогался девушку, закрываясь с ней в комнате. Спустя некоторое время, он изнасиловал сестру.

Молодого человека задержали. В отношении подростка возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся следственные мероприятия.

Ранее петербуржец преследовал 15-летнюю девочку и пристал к ней в подъезде ее дома.