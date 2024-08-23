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СМИ выдвинули версию, как удалось захватить колонию под Волгоградом

Mash: нападение на ИК-19 могло произойти из-за халатности сотрудников колонии

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Телеграм-канал «SHOT»

Нападение на ИК-19 в Суровикино Волгоградской области могло произойти из-за халатности сотрудников колонии. Такую версию выдвинул Telegram-канал Mash.

По данным канала, один из сотрудников совершал обход и забыл закрыть решетку в барак. В этот момент заключенные выбежали.

«Сотрудники часто оставляют калитку открытой из-за того, что приходится часто ходить туда-сюда», — уточнили в сообщении, отметив, что барак, где проживают заключенные, находится на расстоянии от 100 до 350 метров от дежурной части.

В публикации обратили внимание, что террористы могли изготовить ножи самостоятельно в промзоне, где есть цех металлоконструкций и токарный станок.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в колонии и взяли заложников. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу.

Ранее захватчики колонии в Волгоградской области попросили обратиться к президенту.

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Захват колонии в Суровикино
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