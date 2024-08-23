В Новосибирске подросток распылил школьнику в лицо баллончик

Жительница Новосибирска пожаловалась, что ее девятилетний сын стал жертвой несовершеннолетних хулиганов, которые распылили ему в лицо перцовый баллончик. Видеозапись случившегося с уличной камеры опубликовал Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Как утверждает сибирячка, все произошло 23 августа у дома 50 по улице Державина, когда ее ребенок возвращался от друга.

«Компания ребят шла позади него (три парня и девушка, на вид лет 15). Сын сказал, что они стали над ним смеяться и что-то кричать, а потом догнали и брызнули в лицо баллончиком», — поделилась мать школьника.

Женщина отметила, что ее сына на скорой забрали в больницу.

Сибирячка посетовала, что «с виду нормальные ребята повели себя, как абсолютные звери». Также мать школьника подчеркнула, что будет добиваться, чтобы хулиганов нашли и наказали.

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