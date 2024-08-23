Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске подросток распылил школьнику в лицо баллончик

В Новосибирске подросток распылил в лицо девятилетнему мальчику баллончик

close
100%
Инцидент Новосибирск' class="item-image" >
Телеграм-канал Инцидент Новосибирск

Жительница Новосибирска пожаловалась, что ее девятилетний сын стал жертвой несовершеннолетних хулиганов, которые распылили ему в лицо перцовый баллончик. Видеозапись случившегося с уличной камеры опубликовал Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Как утверждает сибирячка, все произошло 23 августа у дома 50 по улице Державина, когда ее ребенок возвращался от друга.

«Компания ребят шла позади него (три парня и девушка, на вид лет 15). Сын сказал, что они стали над ним смеяться и что-то кричать, а потом догнали и брызнули в лицо баллончиком», — поделилась мать школьника.

Женщина отметила, что ее сына на скорой забрали в больницу.

Сибирячка посетовала, что «с виду нормальные ребята повели себя, как абсолютные звери». Также мать школьника подчеркнула, что будет добиваться, чтобы хулиганов нашли и наказали.

Ранее в Первоуральске мужчина напал на мальчика, катавшегося на самокате по площади.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами