США внесли в санкционный список семь танкеров для СПГ

Министерство финансов Соединенных Штатов включило в санкционный список семь танкеров для перевозки сжиженного природного газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в санкционный перечень были внесены следующие суда: Asya Energy, Everest Energy, North Air, North Mountain, North Sky, North Way и Pioneer.

Отмечается, что некоторые из этих танкеров указывались иностранными СМИ в качестве газовозов, перевозящих СПГ с находящегося под американскими санкциями проекта «НОВАТЭКа» «Арктик СПГ 2».

Сегодня Вашингтон также добавил в экспортные ограничения более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана. Отмечается, что данные компании были внесены в список «как действующие против интересов национальной безопасности и внешней политики США».

До этого сообщалось, что Европейский союз может ввести полный запрет на импорт российского алюминия и продукции из него в рамках нового пакета антироссийских санкций.

Ранее бизнесмен Алишер Усманов заявил, что Запад совершил колоссальную ошибку, введя санкции против предпринимателей из России.