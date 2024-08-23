Штурм ИК-19 завершен

Штурм исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области завершен, всех заложников спасли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что операция началась в 16:00, а закончилась в 16:30.

По информации Telegram-канала SHOT, все захватчики обезврежены, а заложники спасены. А Telegram-канал Baza сообщил, что один террорист ликвидирован и двое ранены.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно об условиях содержания заключенных в волгоградской ИК-19.