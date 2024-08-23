Трое захватчиков ИК-19 под Волгоградом осуждены за наркотики

Трое из четырех предполагаемых захватчиков заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области были осуждены по статьям о сбыте наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судов.

До этого Telegram-каналы опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Рустамчон Наврузи 2001 года рождения, Темур Хусинов 1995 года рождения и Низирчон Тошов 1996 года рождения. Люди из ориентировок – уроженцы Таджикистана и Узбекистана.

По материалам суда, Рамзидин Тошев вместе с товарищем «в составе организованной группы в городе Волжском пытались сбыть наркотическое средства, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, в крупном размере». За это же осужден и Низирчон Тошов. Рустамчона Наврузи отправили в колонию за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Mash сообщил о начале штурма захваченной колонии.