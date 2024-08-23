Бастрыкин вмешался в ситуацию с таксистом, взявшим на участника СВО многомиллионный кредит

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался информацией об обмане участника СВО из Ставрополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственный комитет.

О произошедшем в СК РФ узнали после публикаций СМИ. Известно, что таксист воспользовался телефоном бойца и оформил на клиента крупный кредит, точная сумма не уточняется. После этого мужчина отправил часть средств на свой счет.

После произошедшего водителя не привлекли к ответственности. Сам мужчина деньги не вернул.

Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Ставропольскому краю принять от участника СВО заявление и возбудить уголовное дело. После всех манипуляций, управление ведомства должно предоставить доклад о ходе и результатах расследования.

Как сообщает «Блокнот Ставрополь», таксист якобы оформил на военнослужащего кредит в размере более шести миллионов рублей, себе он забрал 2,8 миллиона.

О произошедшем пострадавший узнал после того, как вернулся в часть и обратил внимание на долг. При этом с таксистом мужчина был знаком. Россиянин не скрывал пароль от телефона и мог оставить телефон на видном месте.

Ранее глава СК потребовал доклад по делу вышвырнувшего женщину из машины таксиста.