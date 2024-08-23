Трое захватчиков ИК-19 сами «прибились» к террористам в колонии

Трое захватчиков исправительной колонии №19 в Волгоградской области являлись протеже группировки радикальных исламистов в колонии, так как боялись проблем из-за статьи о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Со слов других залученных, с недавнего времени радикалы стали больше молиться. Например, даже во время построения. Из-за этого случился конфликт с администрацией, который закончился отобранными ковриками и книгами. Предполагается, что сегодняшние события — итог ситуации.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших при захвате колонии под Волгоградом.