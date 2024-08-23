В Москве школьник проломил голову пятилетнему ребенку на детской площадке

На востоке Москвы прогулка на детской площадке для пятилетнего ребенка закончилась госпитализацией в одну из столичных больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по району Измайлово.

По информации издания, между 12-летним мальчиком и дошкольником случился конфликт, в итоге старший ребенок толкнул младшего. Последний упал и получил серьезную травму. Врачи диагностировали пострадавшему перелом черепа.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

До этого в Воронеже две матери подрались на детской площадке после конфликта детей. Девочки не поделили качели, после чего их матери вступили в словесную перепалку, переросшую в столкновение. Одна из женщин толкнула другую, после чего она перелетела через забор, упала на велосипед и ударилась головой.

Ранее под Екатеринбургом мать ребенка и воспитательница подрались из-за справки.