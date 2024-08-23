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«Переговоров не должно быть»: муфтий Волгоградской области — о захвате исламистами ИК №19

Муфтий Волгоградской области призвал уничтожить исламистов, захвативших ИК №19

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Исламистов, устроивших захват заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, нужно уничтожить. Об этом «Газете.Ru» заявил муфтий регионального Центрального духовного управления мусульман Бата Кифах.

«Мы уже созвонились со всеми органами, если какая помощь нужна от нас — мы готовы. Но, честно говоря, с такими с преступниками переговоров не должны быть — только уничтожать. Это значит надо грамотную хорошую операцию по освобождению должны провести и уничтожить этих тварей на месте. Только так. И наказать, кто допустил вот эту халатность в таких колониях», — сказал он.

Муфтий не смог подтвердить информацию СМИ о том, что в колонию направили муллу из Волгоградской мечети для переговоров с бунтовщиками.

«Честно говоря, я не знаю, кто туда поехал, потому что информации у меня нет. Я даже в органы звонил — никто не знает, кто поехал, как поехал. Это кто-то слух такой пропустил», — пояснил он.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что захват заложников произошел 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК №19. В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников, есть пострадавшие.

Telegram-канал Baza уточняет, что при захвате колонии погибли три человека. Пяти людям, в том числе одному заключенному, удалось убежать от захватчиков. Среди тех, кому удалось выйти за территорию колонии — начальник ИК №19 Андрей Девятов, он находится в реанимации.

По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к «Исламскому государству» (организация запрещена в России), на видео они выкрикивают исламистские лозунги.

Источники СМИ утверждают, что боевики потребовали $2 млн и вертолет с пилотом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее захватчики колонии в Волгоградской области попросили одного из заложников обратиться к президенту Путину.

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