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Власти Суровикино, где находится ИК-19, отреагировали на захват заложников

Глава района Слива: угроз для здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК, нет

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Глава Суровикинского района Роман Слива написал в своем Telegram-канале, что ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, находится на значительном удалении от жилых домов.

«ИК-19 УФСИН России находится на значительном удалении от жилых домов города Суровикино<…> Жизни и здоровью жителей ничто не угрожает», — заявил он.

Слива добавил, что правоохранительными структурами приняты все меры для локализации места происшествия. В частности, была перекрыта дорога к колонии.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, как называют себя захватчики колонии под Волгоградом.

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Захват колонии в Суровикино
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