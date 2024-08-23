Имам Волгоградской области приехал к ИК-19, в которой захватили заложников

Имам Волгоградской области приехал к зданию исправительной колонии №19. По данным Telegram-канала Baza, он хочет вступить в переговоры с заключенными, которые захватили в заложники сотрудников ФСИН.

До этого уже сообщалось о том, что на переговоры с заключенными направили муллу из Волгоградской мечети.

23 августа в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники четырех сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата заложников пострадали четыре человека, которых увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного пострадавшего спасти не удалось.

Региональные власти создали оперштаб, который координирует работу по освобождению заложников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что глава ФСИН доложил Путину о ситуации в колонии под Волгоградом.