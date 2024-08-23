Власти Калининграда объявили о подведении итогов аукциона на закупку троллейбусов 28 августа

Комитет по финансам администрации городского округа «Город Калининград» объявили о подведении итогов аукциона на закупку троллейбусов 28 августа. Заказчиком выступает МКП «Калининград-гортранс». Заявки принимаются до понедельника, 26 августа.

В последние годы благодаря мерам государственной поддержки в отечественной промышленности созданы производственные мощности для обеспечения потребностей российских регионов в современном городском общественном транспорте. Вместе с тем, опыт последних лет показал, что есть участники этого рынка, которые не обеспечивают необходимый уровень качества техники и уклоняются от выполнения гарантийных обязательств.

Как рассказал источник «Газеты.Ru» в городской администрации, один из участников аукциона – вологодский производитель троллейбусов «Транс-Альфа». Эта компания за последние три года за счет демпинговых цен обеспечила себе победу в нескольких конкурсных процедурах. Например, как писала «Фонтанка», на аукционе в Санкт-Петербурге по закупке 22 электробусов она снизила цену на 17,5% – до 834,9 миллиона рублей со стартовых 1,012 миллиарда рублей.

При этом вологодская компания систематически нарушала сроки поставки троллейбусов, не обеспечивала гарантийное сопровождение техники по ряду заключенных госконтрактов. Несвоевременная поставка и недобросовестное исполнение обязательств по гарантийному обслуживанию троллейбусов были допущены, в частности, при выполнении госконтрактов в Брянске, Владимире, Волгограде, Чите и Ярославле.

Тем не менее, пользуясь несовершенством законодательства в области госзакупок, компания из Вологды и сейчас продолжает подавать заявки на участие конкурсных процедурах на закупку троллейбусов, играя на понижение стоимости контрактов. И это несмотря на судебные разбирательства, в ходе которых государственные заказчики требуют включить поставщика в «черный список».

Дело в том, что у госструктур нет формальных оснований не допускать производителя к проводимым конкурсным процедурам, поскольку репутация компании не может являться основанием для дисквалификации.