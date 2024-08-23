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Беженцы три дня жили на скалах после крушения лодки и поили младенца морской водой

В Греции спасли семью беженцев, которая три дня выживала в море с младенцем

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Maria Kamma/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Греции спасли семью беженцев, которая три дня выживала на скалистом пляже с ребенком на руках. Об этом сообщает газета Kathimerini.

Как сообщается, семья с маленьким мальчиком были переправлена через Средиземное море турецкими контрабандистами. Те бросили беженцев в лодке, которая села на мель. Следующие три дня родители и их сын, которому было всего семь недель, выживали без питьевой воды, еды и крова на скалистом берегу эгейского острова Тилос. По данным газеты, ежедневно на этот греческий остров прибывает от 30 до 60 беженцев.

Истощенные взрослые кормили своего ребенка сухим молоком, растворенным в соленой воде. Беженцы, вышедшие в море вместе с ними, но на других лодках, заявили о пропаже семьи в день их исчезновения.

Большие патрульные катера береговой охраны не могли высадиться на берег из-за сильных волн, и спасателям пришлось добираться до семьи на резиновых лодках. В конце концов им удалось эвакуировать пострадавших в безопасное место.

«50-дневный младенец три дня провел на скалах, его родители поили его сухим молоком, разбавленным морской водой», — написала в соцсетях мэр острова Мария Камма.

Она сообщила, что ребенку дали имя Ионас, в честь монаха, который прибыл в Тилос морем и построил там монастырь.

Ранее в Средиземном море спасли 249 беженцев, которые плыли в Италию на самодельных лодках.

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