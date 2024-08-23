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Радикалов, захвативших колонию в Волгоградской области, заблокировали

Shot: заключенных, захвативших колонию в Волгоградской области, заблокировали

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Телеграм-канал «SHOT»

В исправительной колонии №19 в Волгоградской области радикалов, которые устроили нападение и захват заложников, заблокировали. Об этом пишет SHOT.

Как пояснил источник канала, захватчики не имеют возможности передвигаться по колонии. С ними ведут переговоры в том числе сотрудники ФСИН, успевшие блокировать террористов.

К колонии тем временем прибыл вертолет санавиации.

Также источник отметил, что радикалы присылают силовикам видео, на котором раненые заложники-сотрудники ФСИН просят выполнить требования о вертолете и $2 млн.

В волгоградской колонии ИК №19 заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. На видео с места происшествия бунтовщики заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация запрещена в России). ФСИН подтвердила бунт в колонии. В ведомстве уточнили, что захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

Подробная хронология событий — в «Газете.Ru».

Ранее группа центрального аппарата ФСИН выехала в волгоградскую колонию.

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