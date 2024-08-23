Пострадавшие в ходе захвата заложников в волгоградской колонии доставлены в больницу

Четверо пострадавших в результате захвата заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области доставлены в Суровикинскую центральную районную больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей медучреждения.

«Доставлены четверо пострадавших в больницу. Работает санавиация», — сказали собеседники агентства.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, среди раненых начальник спецучреждения Андрей Девятов.

В волгоградской колонии ИК №19 заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. На видео с места происшествия бунтовщики заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация запрещена в России). ФСИН подтвердила бунт в колонии. В ведомстве уточнили, что захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что захват ростовского СИЗО-1 прервал «отпуск» участника банды Цапков.