Стало известно, сколько вмещает ИК-19, где захвачены заложники

Лимит наполнения исправительной колонии №19 под Волгоградом, где заключенные захватили заложников, превышает 1,2 тысячи человек. Это следует из информации на сайте регионального ГУФСИН, передает РИА Новости.

Согласно данным сайта ГУФСИН, исправительная колония №19 была открыта в апреле 1962 года и тогда имела номер 8.Исправительное учреждение возглавляет полковник внутренней службы Андрей Девятов.

Колония расположена на окраине города Суровикино. Режим содержания – строгий. Лимит наполнения составляет 1229 человек.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, серьезные ранения получили четверо сотрудников колонии. Среди них начальник спецучреждения Андрей Девятов, сейчас он находится в реанимации.

В волгоградской колонии ИК №19 заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. На видео с места происшествия бунтовщики заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация запрещена в России). ФСИН подтвердила бунт в колонии. В ведомстве уточнили, что захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее группа центрального аппарата ФСИН выехала в волгоградскую колонию.