Появились фотографии возможных захватчиков колонии в Волгоградской области

Появились фотографии возможных захватчиков колонии ИК-19 в Волгоградской области. Снимки опубликованы в Telegram-канале Baza.

На этих фото фигурируют Тошев Рамзиндин 1995 год рождения, Хусинов Темур 1995 год, Наврузи Рустамчон 2001 год и Тошов Назирчон 1996 года рождения. Все они были осуждены по делам о наркотиках. Хусинова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Все они судимы впервые.

Участие в захвате Тошова на данный момент не подтверждено.

На видеозаписи с места событий, появившейся в сети, один из захватчиков на таджикском языке несколько раз призывает сообщников действовать «быстрее», а также что-то говорит про руки заложника. Вероятно, он просит связать сотрудника ФСИН.

До этого стало известно, что в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. По данным источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке.

Ранее сообщалось, что для переговоров с бунтовщиками в колонии Волгоградской области направят муллу.